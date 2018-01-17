В Унгенах бесследно пропали двое подростков

Несовершеннолетние были найдены на вторые сутки.

UPDATE: Двое подростков из Унген были найдены целыми и невредимыми. Как оказалось, они находились у бабушки мальчика в городе Ватра, мун. Кишинев.

Соричь Михаела 14-лет и ее друг Рошка Владимир 12-лет, проживающие в Унгенах, ушли примерно в 15:00 из дома в неизвестном направлении, после чего больше не выходили на связь с родными, сообщает tv8.md.

Приметы девочки: рост 160-165 см, лицо овальное, над губой, на щеке и над бровями есть родинки, волосы каштанового цвета, худого телосложения. В момент исчезновения была одета в темно-серую куртку с черным капюшоном и рукавами, черные джинсы с разрезами на коленах и черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших просят сообщить по номерам матери и отца: 060120800; 069346483.