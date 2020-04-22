В Украине продлили карантин до 11 мая

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Ограничения в соседней стране продлятся еще 17 дней из-за роста числа зараженных коронавирусом.

Кабинет министров соседней страны принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Стоит отметить, что срок действия карантинных ограничений, которые ввели власти Украины, должен был закончиться в пятницу, 24 апреля. Однако число зараженных коронавирусом растет, особенно после пасхальных праздников, поэтому карантин продлили.

На данный момент в Украине зарегистрировано 6,592 случая коронавируса, из которых 467 были подтверждены за последние сутки. Скончались 174 человека, вылечились 424.

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