В учебные заведения и больницы Молдовы поставляют соки с запрещёнными веществами и поддельными этикетками (DOC)

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Питание в государственных учреждениях остаётся ощутимой проблемой в нашей стране. Недавно выяснилось, что поставляемые в учебные учреждения и больницы Молдовы соки содержат вещества сомнительного качества. Более того, этикетки этой продукции сфальсифицированы.

Такие данные отражены в ходатайстве, отправленном Ассоциацией производителей консервов РМ в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. Кроме этого, по данному факту была направлена жалоба в прокуратуру Кишинёва, пишет bani.md. По данным Ассоциации производителей консервов, речь идёт о продукте, импортируемом из Украины под маркой «Соки Украины». Напитки, которые должны обогащать организм витаминами, по факту не соответствуют даже минимальным национальным стандартам. Обозначая неверный состав на этикетке продукта, этот производитель намеренно вводит в заблуждение государство и потребителей.

Тем не менее, именно этот продукт стал победителем в нескольких аукционах по государственным закупкам, организованными государственными или муниципальными учреждениями, в том числе больницами, а также Управлением по образованию, молодежи и спорту муниципия Кишинёв. Поэтому посредники доставляют эти напитки с поддельным составом в детские сады, школы и больницы.

Согласно экспертизе, проведённой немецким институтом и Торгово-промышленной палатой, в яблочном соке этой марки содержится мальтоза и изомальтоза, которые по факту не могут входить в состав натурального сока. А в томатном соке выявлено присутствие глюкозы и фруктозы. Кроме этого, по данным экспертизы, содержание фруктов в этих напитках составляет всего 60%.

Ассоциация производителей консервов утверждает, что государственные и муниципальные органы власти, а также конечных потребителей вводят в заблуждение посредством мошеннических манипуляций (маркировки) и использования замены натуральных ингредиентов на различные добавки, ароматизаторы и регуляторы кислотности. Кроме этого, серьезной проблемой является отсутствие эффективной системы контроля качества пищевых продуктов, в том числе специальных лабораторных анализов, которые проводились бы при импорте продуктов в нашу страну. Такая система, естественно, блокировала бы поставку несоответствующей продукции на молдавский рынок.

Стоит отметить, что представители компании-дистрибьютора продукции «Соки Украины» пока не прокомментировали данную информацию.