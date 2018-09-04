В учебнике по географии молдаван приравняли к румынам (ВИДЕО)

Ошибка или намеренное искажение фактов? Уже два года подряд в учебнике по географии для девятого класса молдаване приравнены к румынам. Это возмутило ученика девятого класса одного из столичных лицеев, передает “НТВ-Молдова”.

Никита Роменский в этом году стал девятиклассником. Заглянув в новенький учебник географии, он с удивлением обнаружил, что в главе “Этнический и религиозный состав населения” говорится: на территории Молдовы преобладающей нацией являются молдаване, они же, в скобках, румыны. Такое положение дел возмутило Никиту, который до сих пор считал молдаван и румын разными народами.

– Совсем недавно получив новый учебник, открыв его, даже немножко удивился. Если честно даже на минуточку подумал, является ли это учебником географии, а не учебником по воспитанию румынского духа в молдавских школах. Во всех документах, в переписи населения даже, в государственных документах молдаване отдельно, румыны отдельно, а здесь представляется как один народ, – рассказал девятиклассник.

Советник президента Корнелиу Попович, комментируя выдержки из учебников, отметил, что новые скобки в учебниках являются следствием кампании, цель которой – лишить население нашей страны национальной идентичности. Политизация образования ведется намеренно и с одобрения Министерства просвещения, которое утверждает школьные учебники, добавляет советник президента.

– Пытаются посредством школы продвигать определенные политические идеи, определенные идеологии, которые часто направлены против государственности республики и против идентичности молдаван. В этом контексте хочу напомнить и о ряде действий, которые имели место в последний период, эти унионистские акции в декабре, марте, действия, которые проводятся в школе с участием школьников, с участием учителей во время уроков и так далее, – отметил он.

По словам Корнелиу Поповича, учебники географии для девятых классов нарушают 10 статью Конституции, в которой говорится, что государство защищает и гарантирует этническую идентичность для всех граждан Молдовы.

– Эти учебники нарушают право на самоопределение 75 процентов граждан Республики Молдова, что является неправильным. Нарушаются фундаментальные права граждан нашей страны, – добавил он.

Стоит отметить, что, согласно переписи населения 2014 года, на территории Молдовы проживает более 75 процентов молдаван и 7 процентов румын.