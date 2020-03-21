В Твардице трое школьников изнасиловали девочку: пострадавшая находится в больнице

В Твардице трое школьников изнасиловали девочку: пострадавшая находится в больнице

В городе Твардица Тараклийского района было совершено групповое изнасилование. Информация появилась в местной группе в социальной сети и была подтверждена примаром города. 

Жуткий инцидент произошёл 15 марта. Девушке 16 лет. Отец пострадавшей рассказал о состоянии дочери. По его словам, она сейчас находится в больнице, ей сделали операцию. Подозреваемые учились с его дочерью в одном классе, дети постоянно общались и виделись. Подросткам от 17 до 18 лет, передаёт nokta.md.

Жители Твардицы возмущены случившимся и требуют справедливого наказания для подозреваемых, которых, по предварительной информации, трое. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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