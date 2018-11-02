В Твардице по горячим следам пойман поджигатель двух автомобилей

Два автомобиля полностью сгорели в ночь на 31 октября, в период времени с 02.40 до 03.40.

Инцидент произошёл в городе Твардица Тараклийского района. По данным местной полиции, автомобили, принадлежащие жителям города, были подожжены.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был пойман подозреваемый в совершении данного преступления. С ним проводятся действия по уголовному преследованию для закрепления добытых доказательств его вины и направления в дальнейшем материалов дела в судебную инстанцию, пишет tvardita.md.

Злоумышленнику грозит уголовное наказание. Мотивы преступления пока неизвестны.

Власти города выражают благодарность командиру местной Народной гвардии Степану Куневу и участковому города Твардица Максиму Попову и группе полицейских ИП Тараклии за столь быстрое раскрытие преступления.