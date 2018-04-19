В Трушенах произошел пожар на фабрике по производству колбас (ФОТО, ВИДЕО)

В Трушенах произошел пожар на фабрике по производству колбас (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент случился накануне, 18 апреля, во второй половине дня.

Сообщение о пожаре поступило в Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям в 15.30. На место были направлены два пожарных расчета.

Пламя охватило 30% крыши здания. Пожарным удалось предотвратить распространение огня. Причины возникновения пожара предстоит установить специалистам.

По сведениям Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Молдове случилось 504 пожара. В случае возникновения опасных ситуаций граждан призывают звонить по телефону 112.

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