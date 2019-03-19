В трёх столичных секторах запланированы отключения света

0

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 19 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 803, 803/2, 807 – с 09:50 до 17:50.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 9/3, 11/2, 4; 13, 15, 15/2, 17, 19, 19/2, 43, Калараш 1-21, 2-20, Друмул Кручий 2-10, 5-17, пер. Друмул Кручий 1, Флориле Далбе 3, 5, 8, Милано 1, 2-50, 9001, Трей Край 1-7, 6, Трушень, 5-11, 12-18, Цэрыний 1-9, 2-6 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Богдан Воевод 6/2, 6/3, 6/4 – с 13:00 до 17:00.

Флорилор 12/1, 12/2, 12/3, 9999, М. Костин 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 5, 19/6 – с 11:00 до 17:05.

М. Костин 6/2 – с 09:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.