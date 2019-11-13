В трёх столичных секторах запланированы отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 13 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы

ул. М. Витязул 20, Кантонулуй 2/4 – с 09:10 до 17:00;

ул. А. Щусев 105,103, Сфатул Цэрий 11 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр

ул. Албишоара 71, 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 76, 76/1, 76/2, 76/7, 76/9, 78/1, 78/2, 78/5, 78/6, 80/2, 80/8, Крамей 1, 2, 22, 1 пер. Крамей 11, 3 пер. Крамей 4, 16-30, 7-15, И. Заикин 64-84, Мовила луй Бурчел 5-9, 23-51 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка

ул. Флорилор 12/1, 12/2, 12/3, 12A, 999, М. Костин 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 5, 19/6 – с 09:20 до 17:00;

ул. Дойна 53, 53/1, 57, Подгоренилор 34, 36, 41C – с 09:25 до 16:30.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.