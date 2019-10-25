В трёх столичных секторах запланированы отключения света

0

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 25 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей 30/4, 30/5A – с 10:00 до 13:00. бул. Дачия 53 – с 14:00 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. Дж. Латинэ 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/5, 5, 5/1, 5/3, 5A,B,V, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, М. Садовяну 1/1, 2, 2/2, 2/4, 2/5, 2A, 999 – с 11:00 до 17:00. ул. Вадул-луй-Водэ 146,162-166,178,180, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 77-175, 108-190, пер. Колоница 3, Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Х. Бужор 78/1, 92/1, 96, индустриальная 1, пер. Н. М.-Спэтару 1,5,7,9 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 16, подъезд 7, 8 – с 09:30 до 14:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.