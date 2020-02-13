В трёх столичных секторах в четверг не будет света

0

В четверг, 13 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

бул. Штефан чел Маре, 153 – с 09:00 до 17:00.

бул. Штефан чел Маре, 154 – с 09:10 до 17:00.

ул. Г. Асаки, 65, 67A, Короленко, 2/2 – с 08:45 до 16:00.

ул. Букурешть, 99, 999, 101, 103 – с 09:00 до 13:00.

ул. 31 Августа, 115, 999, Пушкина, 15, Букурешть, 9999 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Вадул-луй-Водэ, 76 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Е. Кошериу, 31-35, 32-40, Чурунга, 1, 3, 7, 18, 19, Буковиней, 30, 159, 261, 374, 999, 9999, Каля Орхеюлуй, 999, 999/1, Е. Лотяну, 27, 29, 35, Операциуня Яшь-Кишинэу, 15, 29, 35-41, 55, 57, 18, 36, 38, П. Барбэлат, 1-29, 8-10, 26, 34, 64-82, В. Рошка, 15, 25, 28-46, 52, 49-51 – с 09:25 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.