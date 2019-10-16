В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 16 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Зелинского 32/2, 32/3 – с 09:00 до 17:00;

ул. Зелинского 32/1 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Щусева 115, 119, К. Cтере 1, 3, 5, 13, 2-20, Александреску 1, 3, 3/1, 4, 9V, 11-19, Когэлничану 90, В. Лупу 9, 17-33, 18, 28, 9999 – с 11:00 до 18:00.

ул. А. Щусева 102 – с 09:30 до 17:00.

ул. Халтей 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 41A, B – с 08:50 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Е. Кошериу 4, Л. Истрати 4-20, 7-27, пер. 3 Л. Истрати, О. Врабие 31-45, 20-32, пер. 2 О. Врабие 3-11, 6, 10, 30, П. Лещенко 38-46, 25-29, Г. Пынтя 20, 32, 34, 40, 33, 65, 69, 127 – с 10:00 до 17:00.

ул. К. Брынковяну 25-33; 26-30, Криулень 60-82; 65-85, пер. Криулень 40, 60, Дойна 84-106; 99, 113-193, 999, Хотин 1-47, 20-60, Л. Дамиан 59-81, 60-82, пер. Дамиан 1-9, 2-6, Молдовица 6-28, 29-45, Соколень 19, 21, 23, 23A, Теодорою 18-48, 33-59, Тимишоара 8, 18, 20-46, 17-45, Крэсеску 50-114, 53-117, пер. Крэсеску 34-110, 35-117 – с 09:15 до 17:00.

ул. Кукорилор 47, 49A, D – с 10:00 до 12:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.