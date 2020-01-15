В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что в среду, 15 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. 27 Марта 8-14, 9-15, Барьера Скулень 5/1, 30, 36, 38, пер. Барьера Скулень 7, 23, 43, 9999, 10-48, Басарабилор 37, Калараш 22-100, 23-93 (блоки домов 63, 67, 68), пер. Калараш 1A, 3, 12, 12/1, 12/4, 12/5, 12A, G, 63, 67, Милано 3-43, 52-94, Торино 1-29, 2-12, Трушень 16/1, Тэрыний 53/3, 82 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки 65, 67A, В. Короленко 2/2 – с 08:45 до 16:00.

ул. Гривицей 1-19, 2-16, Лэмэицей 1, 1A, 2, 2/2, 3, 4, Мэчиешилор 1A, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 21/4, 2-30, Мэрэшешть 10-36, 11-33, Мэрцишорь 1, 2-16, Морица 20/1, 22, 30, Скиноаса 1 – с 09:20 до 17:00.

ул. Измаил 84, 86/4, 999, Колумна 999 – с 09:00 до 17:00.

ул. В. Александри 66, 68, 70, 71 – с 15:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Каля Орхеюлуй 40, 88/1, 88/5, 90, 90D, 97, Иподромулуй 2-10, 16, 5-9, 15, Язулуй 9001 – с 10:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.