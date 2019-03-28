В трёх столичных секторах ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 28 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Болдур 1-19, 4-20, 9999, Бэчоий Ной 1-31, 2-30, 999, пер. Бэчоий Ной 3, 9/1, Косащилор 1-7, 2-4, Дечембриштилор 54, Безвиконь 5-17, 6-16, Кучеряну 4-12, 19, 30, 69, пер. Кучеряну 1-5, 28, Имашулуй 2-28, Леушень 1-11, 2-16, Мунчешть 263-271, 404-706, 9999, Музелор 2-20, 3-21, Пэшунилор 5, 10/1, Подул де Флорь 1-17, 2-28, Ревака 2, 3, 6, пер. Ревака 2, 4, С. Мурафа 39-51, 44-56, Вадул Быкулуй 999, Зарзэре 1-37, 4-38, пер. Зарзэре 3, 15, 35, 4, 10, 16, 26-28, Тулник 3-13, 16-18, 21-23, Змеурей 5 – с 10:20 до 16:30.

ул. Индепенденцей 5/1, 5 – с 10:00 до 12:30.

ул. Индепенденцей 10/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 11, 11/5 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Бернардацци 52 – с 09:30 до 17:00.

ул. Чирешилор 29-65, 40-66, Друмул Виилор 26A, 26, 26/2, Нукарилор 1-23, 8-30, пер. Нукарилор 1, 6, Т. Аман 7, Келтуялэ 1-27, 2-42, 9/2 – с 09:00 до 17:00.

ул. Матеевич 40 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.