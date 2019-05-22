В трёх столичных секторах ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 22 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Сучава 118 – с 10:00 до 13:00.

ул. Сучевица 22/1 – с 13:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Друмул Виилор 26A, Нукарилор 24, Теодор Аман 7, Келтуялэ 1-27, 2-42 – с 09:30 до 17:00.

ул. П. Мовилэ 35, 57, ул. Т Чорбэ 32/1, 32/2, Штефан чел Маре 180, 182, 184 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Басараб 7/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. М. Басараб 7/3 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.