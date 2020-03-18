В трёх столичных секторах не будет света в среду

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 18 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

В связи с этим обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Трандафирилор 5/3 – с 09:15 до 13:00.

ул. Трандафирилор 7, 7/3, 9/1 – с 13:00 до 17:00.

бул. Дачия 22/2 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Т. Чорба 1 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Чеукарь 2/6, 3/1, Язулуй 1 бл. A, B, 22, Соколень 7/2, 9, 11, 11/1, 13, 16/2 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.