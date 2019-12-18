В трёх столичных секторах не будет электричества

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Premier Energy Distribution сообщает, что в среду, 18 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботев 13/1, 25, 27, 27A, 29, 29A, Индепенденцей 1, 1a, Теилор 10 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки 29, 31/1, 47, 49A, 49B – с 09:00 до 13:00.

ул. В. Короленко 3, 5 – с 13:00 до 17:00.

ул. 31 Августа 161, А. Лэпушняну 2, 2B, 3, 4, 5, 6A, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 24, А. Щусев 137, 139, 141, 149, Букурешть 119, Т. Чорба 5, 10A – с 14:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Флорилор 14/1, 14/3, 16/2, 16/3 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.