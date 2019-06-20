В трёх столичных озёрах обнаружен холерный вибрион

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Специалисты кишинёвского Центра общественного здоровья обнаружили в воде Днестра, а также в пяти озёрах муниципия бактерии E.coli, колифаги и другие микроорганизмы, которые могут вызывать острые диарейные и кожные заболевания.

По словам врача-гигиенист Тудора Пую, речь идёт об озере «Ватра» и озёрах в парках «Рышкань», «Валя Морилор», «Валя Трандафирилор» и «Ла Извор». Кроме этого, специалисты обнаружили холерный вибрион неО1 в озере «Ватра», а также в озёрах, расположенных в парках «Ла Извор» и «Валя Морилор».

– В Днестре в мае он был обнаружен, а в июне – нет. Не исключено, что позже он появится и в Днестре, – рассказал гигиенист.

Тудор Пую предупредил о том, что, купаясь в этих озерах, люди могут заразиться гепатитом А, серозным менингитом, различными кожными и острыми диарейными заболеваниями. Рыба в этих озёрах также может быть заражена, поэтому её не следует употреблять в пищу. Кроме этого, в зоне отдыха «Ла Извор» в пробах песка были обнаружены гельминты Toxocara canis, которые могут вызвать токсокароз как у детей, так и у взрослых. Песок загрязнён бытовыми отходами, которые оставляют после себя отдыхающие, а также экскрементами животных.

Наиболее безопасными являются водоёмы с регулируемыми источниками воды, то есть, те, которые принадлежат экономическим агентам, следящим за их состоянием. Люди, которые не готовы отказаться от купания в озёрах, по меньшей мере, должны принимать после этого душ.