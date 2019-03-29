В трёх секторах столицы в пятницу ожидаются перерывы в поставках электроэнергии

В трёх секторах столицы в пятницу ожидаются перерывы в поставках электроэнергии

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 29 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

  • бул. Дечебал 19, 19/1 – с 09:00 до 13:00;
  • ул. Мунчешты 52 – с 13:00 до 17:00;
  • ул. Мунчешты 54 – с 10:00 до 12:30;
  • ул. Сармизеджетуса 53, 53 блок B – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

  • ул. Измаил 26 – с 09:30 до 17:00;
  • ул. Измаил 40 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

  • ул. Кэрэмидарилор 23-79, 40-94, Л. Ребряну 22-38, 31-125, Мовилень 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, 22, Узинелор 64-66, 78, 162, 69-135 – с 09:10 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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