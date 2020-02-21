В трёх секторах столицы в пятницу не будет света

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 21 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ 30, 30/1, 30/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36A, 999, Индепенденцей 20/2, 22, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/7 – с 11:00 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. Гэрий 2, Гагарина 5, 5/1, 5/2, 9, Пьяца Гэрий 2 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Дж. Латинэ 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, Садовяну 1, 1/2, 2, 2/1, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/9 – с 13:00 до 17:00.

ул. Дж. Латинэ 17-31, 49, 999, 18-20, 30-44, 38/5, 31/1, 20/1, М.-Спэтару 2/1 – с 09:10 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.