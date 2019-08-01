В трёх секторах столицы в четверг ожидаются перебои с электричеством

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 1 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 65, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/19, 65/21, 67/1, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/8, 71A, 73/3, 75/2 – с 09:00 до 17:00;

бул. Дачия 57, Валя Кручий 999, Градина Ботаника 22 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 107, 107/2, 128A, 99, 95 – с 09:00 до 17:00;

ул. Н. Костин 48/2, 48/4, 48/8, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4,61/5, 63/1, 63/2, 63/3, 9002 – с 09:10 до 17:00;

ул. Г. Тофан 4, 6, 6A, Липкань 8, Парис 32/2, 34, 34/2, 34/3, 39/1, Сучевица 31, 34, 41, 43 – с 09:00 до 17:00 (на 4 часа);

ул. В. Лупу 46A-Z, 46/4, 85, 87 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, ул. Г. Гросу 16, В. Дическу 53-91, 64-144 – с 09:15 до 18:04;

ул. Арменяскэ 28/1, Букурешть 35, 37, 39, 42, 42A, 42/1, 44, 46, В. Александри 56 – с 09:30 до 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.