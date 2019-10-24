В трёх секторах столицы в четверг не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 24 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Арцарулуй 8, Черника 1, 2-16, Думбрэвий 7-27, Фынтынилор 2, 14, 16, 28, Мазилилор 21, 21A, 32, 32/1, 34, 34/2, Мелестиу 1, 2-6, 11, пер. Мелестиу 2-10, 5, Одесса 35-67, 48-62, пер. 6 Одесса 2-6, С. Мурафа 41, Столничень 4, 34/3, 34/5, 34/6, Текучи 1, 2-6, Теилор 9/3, Тиса 1-9, 4-10, Валя Трандафирилор 999, 9001, 9999, В. Зарзэр 3B, Ворничень 4,22, Заим 1-7, 2-10, 32, 83 – с 08:45 до 11:30.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 178-202 – с 09:15 до 17:00. ул. А. Щусев 74, 78 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Дж. Латинэ 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/5, 5, 5/1, 5/3, 5A,B,V, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, М. Садовяну 1/1, 2, 2/2, 2/4, 2/5, 2A, 999 – с 11:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.