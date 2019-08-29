В трёх секторах столицы сегодня не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 29 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Н. Костин 63/2 – с 09:00 до 14:00;

ул Н. Костин 59 – с 13:00 – 17:00.

Сектор Центр:

ул. Хынчештское шоссе 999, 9999 – с 08:50 до 15:00;

ул. А. Хыждеу 66, А. Янку 34-40, Кожокарилор 2, 6, 6A, Св. Георгий 2-30, 3-13, Св. Пётр 1, 15 – частично с 08:45 до 16:45.

Сектор Чеканы:

ул. Кэрэмидарилор 13-23, 26-38, Л. Ребряну 20A, Узинелор 12, 14, 27-47, 53-67 – с 09:15 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.