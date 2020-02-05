В трёх секторах столицы сегодня не будет электричества

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Е. Кока 59, Ливеску 29, Некулче 10, 12, 12/1, Милано 1C, Ш. Няга 67, 74 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Тестимицану 29 – с 09:00 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Дойна 191, 191/1, 191J, 193, 195, 199, 199/1, 199/3, Соколень 31 – с 09:00 до 11:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.