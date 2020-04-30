В трёх секторах столицы сегодня не будет электричества

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О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Няга 32-34, 33-41, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:00 до 18:00.

ул. В. Лупу 31, 33/2 – с 13:00 до 17:00.

ул. Каля Ешилор 7, 7/3, 7/5, 9, 9/2, 9/3 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Миорица 5/4, 5/5 – с 09:20 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. И. Думенюк 3, 4, 6, 999, М. Садовяну 32/4, 34/3, 36/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/5, Мирча чел Бэтрын 29/3A, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/8, 9999 – с 09:00 до 16:00.

ул. А. Руссо 18, М. Маноле 8A, М. Садовяну 4, 4/1, 4/5, 4/6, 4/7, 6/3 – с 09:10 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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