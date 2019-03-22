В трёх секторах столицы ожидаются отключения света в пятницу

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 22 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Букурией 18A, 18/4, 18/3, 20, 999, Месаджер 10, 18 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

бд. Штефан чел Маре 67 – с 09:00 до 13:00.

ул. Космеску 5, Ломоносов 5, 7, 8, 8 A, B, V – с 09:00 до 17:00.

ул. Колумна 114-138, 127-133, М. Чеботарь 28, 57, 59, 61, Бодони 47, 51, 53, 999, 9004, Дософтей 106, 110, Сфатул Цэрий 30, Триколорулуй 35, 37, 38, 37A – с 09:10 до 17:00.

Измаил 34, 36, 50 – с 09:30 до 17:00.

М. Еминеску 39, 39 A,B – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Н. М.-Спэтару 2, 2/1, 3, 4, 5, 8, 16/4, пер. Н. М.-Спэтару 5, П. Заднипру 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 – с 11:00 до 17:00.

ул. Волунтарилор 14 – с 10:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.