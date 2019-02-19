В трёх секторах Кишинёва во вторник не будет света

0

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 19 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Рышкановка:

ул. Петриканы 202, 204, 206, 208/1, 999, пер. Петриканы 206 – с 09:05 до 17:05.

ул. Путней 67, 77/1, 78, 83, 90, Молдовица 27 – с 09:25 до 17:25.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 122/2, 5, 7, Маринеску 1-9, 2-10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12-36, Дялул Морилор 10, Флорешть 1-35, 2-40, Инешть 6, 6A, Караджале 29-33, 30-34, Пеливан 28, 28/1, 30, 30/2, Перилор 1, 2B, 4, 10, Спикулуй 104, 106, 108 – с 09:10 до 17:00.

Теодорович 39-65, 42-68, Н. Костин 49-53, 9999, Парис 9-25, 10-26, Погор 10A – с 09:10 до 17:00.

Сектор Ботаника:

ул. Белград 17, 19/1, 19/1A, 19/1B, 19/2, 19/3, 19/4, 19/4A, 21, Бутукулуй 12, 14, 14/3, 14A, 16, Брынкуш 146, 146A, 148 – с 09:00 до 17:00.

Дечембриштилор 39, Мунчешть 199, Горе 4-16, 7-15, С. Мурафа 6/1, 7A, 13,пер. 1 Чобану 4, 5, Холбан 5 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.