В трёх секторах Кишинёва сегодня ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 5 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

Каля Ешилор 25, 27/2 – с 09:00 до 13:00.

Каля Ешилор 29/2, 31A, 33/2, 33/3 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

31 Августа 123, 127, Букурешть 74, 76, Чеботарь 16, 18, Бодони 27, Йорга 21, 23, 24, 26 – с 09:10 до 17:00.

Александри 14 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

Мада 87/5, 44/4 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.