В трёх секторах Кишинёва сегодня не будет электричества

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 9001, 9002, 9003 – с 09:00 до 11:00.

Сектор Чеканы:

ул. Отоваска 13, 15, 25, 26, Узинелор 7, 9/1, 9/3 – с 09:10 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 7/1 – с 09:00 до 14:00.

ул. М. Костин 8 – частично с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.