В трёх секторах Кишинёва не будет света в пятницу

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 22 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Дечебал 61 – с 14:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Александри 54/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. Александри 72, 74, 106, 107, 109, 111, 111/1, 113, Армянская 45, В. Микле 1А – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Кэрэмидарилор 23-79, 40-94, Ребряну 22-38, 31-125, Мовилень 1-51, 2-32, Параскива 9-17, 25-57, 22, Узинелор 66, 84, 162, 69-135 – с 09:10 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.