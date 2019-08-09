В трёх районах страны зафиксировано 9 вспышек АЧС: более 180 свиней забиты

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Девять вспышек африканской чумы свиней были зафиксированы в трёх районах страны. В связи с этим 187 домашних свиней были забиты. Кроме этого, по данным НАБПП, вирус АЧС был также обнаружен у 8 кабанов.

Как сообщила в ходе пресс-конференции врио директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) Элла Малай, вспышки АЧС были зарегистрированы в Ниспоренском районе, Кагульском (сёла Рошу, Бурлачены и Крихана Веке) и Кантемирском. Рабочие группы НАБПП находятся на местах, где были выявлены вспышки, и предпринимают все необходимые меры. По словам врио директора НАБПП, смертность свиней, заражённых вирусом АЧС, составляет 100%, но болезнь никак не влияет на человека, передаёт realitatea.md.

– Призываю население в случаях обнаружения трупов кабанов или выявления симптомов АЧС у домашних свиней немедленно сообщать об этом ветеринару из территориального подразделения НАБПП. Не выбрасывайте трупы свиней на свалку, в реку Прут и на окраинах населённых пунктов, – призвала Элла Малай.