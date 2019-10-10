В третьем квартале текущего года в Молдове было продано 8,5 тысяч квартир

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В третьем квартале этого года в Молдове было куплено 8 500 квартир, стоимость которых составляет около 270 млн евро. Это вдвое превышает средний показатель, зафиксированный в последние годы, отмечает экономист Вячеслав Ионицэ.

По словам эксперта, если до сих пор 40% квартир приобреталось по ипотеке, то этим летом доля квартир, приобретенных по ипотеке, сократилась до 28%. Другими словами, 72% квартир были куплены с деньгами в кармане, что является рекордом, который никогда прежде не отмечался. Те, кто смог так внезапно поднять рынок вверх, являются работающими за границей гражданами Республики Молдова. Они инвестировали в третьем квартале года более 100 млн евро в покупку квартир, передаёт moldpres.md.

– Если мы добавим к средним ежеквартальным инвестициям за последние два года в 170 млн, то в третьем квартале у нас будут инвестиции в покупку квартир в размере около 270 млн евро, что является рекордным показателем для Молдовы. Остается вопрос о цели этих приобретений: инвестиции или намерение вернуться домой, – подчеркивает Ионицэ.

Ранее отмечалось, что после 10 лет непрерывного падения наблюдается небольшое оживление цен на жилье в Кишиневе, где с начала года стоимость выросла на 2,5%, или почти на одну тысячу евро за квартиру площадью 70 кв. м. Несмотря на незначительный рост цен, рынок недвижимости растет и тенденция сохранится. Тем более что предложение увеличивается – по данным Национального бюро статистики, в первой половине года было сдано в эксплуатацию 3676 квартир и индивидуальных домов, площадью 271,1 тыс. кв. м, что на 30,3% выше уровня, зарегистрированного в тот же период предыдущего года.

Коммерческие банки предоставили населению в 2019 году кредиты на недвижимость на сумму около 1,8 млрд леев, что сопоставимо с кредитами, выданными физическим лицам за весь 2018 год, показывают данные Национального банка Молдовы.