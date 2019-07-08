В трех столичных секторах сегодня не будет электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.
Ботаника:
Бэчоий Ной, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, переулок Бэчоий Ной, 14 – с 09:00 до 16:00.
Буюканы:
Бисеричий, 20, 26/1, 28B, 28/8, 28/11, 30/1, Кодряну Георге, 46, 59/1, 73, 79/2, 87A, Драгомирна, 19-63, 28-58, Ион Крянгэ, 55-61, 61A, 63, Скитулуй, 15-21, 16-32, Василе Лупу, 46/1, 46/2, 46/3, 48A, 48D – с 09:10 до 17:00.
Сучава, 110 – с 09:00 до 13:00.
Центр:
Хынчештское шоссе, 44, Митрополит Гурие Гросу, 16, Валя Дическу, 53-91, 64-140 – с 09:15 до 17:00.
Колумна, 135-143, 140-154, 151-161, Митрополит Дософтей, 128-134, Митрополит Петру Мовилэ, 39-41, 9001, Сфатул Цэрий, 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00.
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