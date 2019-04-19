В трех секторах столицы временно не будет электричества

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Дечебал, 59, 59/1, 59/3, 61, 63, 9999, Н. Титулеску, 2, 4 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

Академическая, 11, 11/3, 11/4, 11/8 – с 13:00 до 17:00.

Друмул Виилор, 26A, Нукарилор, 24, Теодор Аман, 7, В. Келтуялэ, 1-27, 2-42 – с 09:30 до 17:00.

Хынчешть, 2 – с 10:00 до 16:00.

Митрополитул Дософтей, 142 – с 10:00 до 17:00.

Сфатул Цэрий, 11, А. Щусева, 103, 105 – с 09:30 до 17:00.

Василий Докучаев, 2 – с 09:00 до 13:00.

Рышкановка:

А. Дога, 2, 4, 13/2, 45/2, Флорэрий, 7, переулок 2 Флорэрий, 1 – с 09:35 до 17:35.

Акад. С. Рэдэуцану, 27-41, Л. Истрати, 27, Ольга Врабие, 14, П. Лешченко, 4, 10, 12, переулок П. Лешченко, 4-10, 5, 15-21, Примар Герман Пынтя, 7-117, 22-64, В. Цепордей, 17 – с 13:30 до 18:00.