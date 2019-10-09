В трех секторах столицы в среду не будет электричества

В трех секторах столицы в среду не будет электричества
О плановых отключениях сообщает поставщик. 

Обесточенными временно окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.
Ботаника:
Дачия, 49/2 – с 10:30 до 11:40;
Траян, 3, 3/1 – с 09:00 до 13:00; 
Куза-Водэ, 31, 33 – с 13:00 до 17:00; 
Дачия, 49, 49/3 – с 09:00 до 13:10; 
Дачия, 51/1, 53/2 – с 13:15 до 14:15; 
Дачия, 53/3 – с 14:50 до 16:00; 
Дачия, 53 – с 16:05 до 17:20. 
Буюканы:
Балканское шоссе, 12 – с 09:10 до 17:00;
Алба-Юлия, 200, 202/4, 202/5, Балканское шоссе, 4/4, 6/1, 6/2, 6, 8, 8/1, 8/2, 9001, Л. Деляну, 1, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11A, 13, 13/1, 16, 34 – с 09:10 до 18:00. 
Центр:
Алексей Щусев, 68, 70 – с 09:30 – 17:00. 
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