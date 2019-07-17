В трех секторах столицы сегодня отключат электричество

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Центр:

Хынчештское шоссе, 44, Митрополит Гурие Гросу, 16, Валя Дическу, 53-91, 64-140 – с 09:15 до 18:00; Колумна, 135-143, 140-154, 151-161, Митрополит Дософтей, 128-134, Митрополит Петру Мовилэ, 39-41, 9001, Сфатул Цэрий, 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00.

Чеканы:

Мештерул Маноле, 3 – с 09:05 до 20:00.

Рышкановка:

Астроном Н. Донич, 1-15, 4-60, 27, Гр. Выртосу, 1-3, 2-18, 21, Ипотешть, 43, Студенцилор, 3-6, Т. Панфиле, 7, 27, Валя Албэ, 13, 18, Волунтар Филип Лупашку, 22, 60, Замолксе, 3-29, 4-22 – с 09:10 до 17:00; Мирчешть, 56, 56/5, 60 – с 09:30 до 17:30.