В трех секторах столицы сегодня не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Алба-Юлия, 85/5, Л. Деляну, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/7, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 16 – с 09:00 до 17:00. Каля Ешилор, 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэрашь, 78, Друмул Кручий, 123, 123A, Цэрыний, 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 17:00.

Центр:

Хынчештское шоссе, 44, Митрополит Гурие Гросу, 16, Валя Дическу, 53-91, 64-140 – с 09:15 до 18:00. Ипотешть, 31, Пьетрэрией, 24A, переулок 2 Пьетрэрией, 29, Замолксе, 22, Штефан чел Маре, 126, 126A, 128A – с 09:00 до 18:00.

Рышкановка:

Астроном Н. Донич, 1-15, 4-60, 27, Гр. Выртосу, 1-3, 2-18, 21, Ипотешть, 43, Студенцилор, 3-6, Т. Панфиле, 7, 27, Валя Албэ, 13, 18, Волунтар Филип Лупашку, 22, 60, Замолксе, 3-29, 4-22 – с 09:10 до 17:00.