В трех секторах столицы сегодня не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно без электричества останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

Куза-Водэ, 30, 30/1, 30/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36A, 999, Индепенденцей, 20/2, 22, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/7 – с 13:00 до 17:00.

Валя Трандафирилор, 6/2 – с 08:45 до 13:00.

Центр:

А. Щусева, 7-21, Болгарская, 19-25, 24, 34D, М. Когэлничану, 3 – с 09:20 до 17:00.

31 августа, 17-23, 22-26, Чуфля, 1, 11/1, 999, Измаил, 58/1, 9999, Л. Толстой, 3/2, 25-43, 34-58, Штефан чел Маре, 3, 999 – с 08:45 до 13:00.

Чеканы:

Джинта Латинэ, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, М. Садовяну, 1, 1/2, 2, 2/1, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/9 – с 13:00 до 17:00.