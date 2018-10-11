В трех секторах столицы откроются сезонные ярмарки

Осенние ярмарки будут организованы в трех секторах муниципия Кишинев, начиная с этой субботы, 13 октября. Сельхозпроизводители страны смогут принять в них участие абсолютно бесплатно.

Как сообщает moldpres.md, ярмарки будут организованы на Телецентре, близ моста на выезде из города в сторону Яловен, в секторе Буюкань (улица Иоана Раду, в районе Дендрария) и в секторе Рышкань (улица Андрея Доги, в районе Манежа). Осенние базары, на которых можно будет купить сезонные фрукты и овощи, будут работать до конца октября, но в зависимости от погодных условий и желания фермеров их деятельность может быть продолжена и в ноябре.

Если ярмарки будут пользоваться успехом в столице, их проведут и в других населенных пунктах страны.