В трех секторах Кишинева сегодня отключат электричество

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Ботаника Веке, 2, 2 подъезды 1,2, 8/2, 21, 21 блок A,B, Чернэуць, 3, Куза-Водэ, 5/1, 5/2, 5/2A, 5/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, Поамей, 5-17, Помпиерилор, 16A, Сармизеджетуса, 48, 48/8, 48/12 – с 11:00 до 17:00.

Центр:

Хынчештское шоссе, 44, Митрополит Гурие Гросу, 16, Валя Дическу, 53-91, 64-140 – с 09:15 до 17:00; А. Космеску, 8-30, 31-55, Ганя Ион, 1, 13-29, 22-30, Георге Кашу, 35, 37, Ион Нистор, 30, 42/1, 44/1, М. Ломоносов, 35 – с 09:30 до 17:00; Колумна, 135-143, 140-154, 151-161, Митрополит Дософтей, 128-134, Митрополит Петру Мовилэ, 39-41, 9001, Сфатул Цэрий, 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00; Тома Чорбэ, 1 – с 09:10 до 17:00; Василе Погор, 2, Хынчештское шоссе, 256, 256/1, 999, 9999 – с 09:30 до 19:00.

Рышкановка:

Мирчешть, 42 – с 09:00 до 17:00.