В трех секторах Кишинева сегодня не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Ботаника

Гренобле, 149/1, 149A, 159, 161A – с 08:45 до 17:00.

Буюканы

Тома Чорбэ, 1 – с 13:00 до 14:00.

М. Лермонтов, 68-148, 69, 71, 139, 143, Сфынта Винерь, 116 – с 09:20 до 17:00.

Сфатул Цэрий, 30 – с 11:00 до 12:00.

Алуниш, 2-12, 7-9, Бисеричий, 1-5, 2-16, Драгомирна, 36, Хумулешть, 15-23, 18-24, Порумбреле, 2, 14-50, Рошиорь, 15-63, 20-86 – с 09:10 до 17:00.

Алба-Юлия, 122/1, Ион Лука Караджале, 19-21, 20-24, 999, Сэлкуца, 7-31, 10-28, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:10 до 17:00.

Центр

Измаил, 59,61,63 – частично с 09:00 до 17:00.

Измаил, 65,67,69,71,72,73 – частично с 09:00 до 13:00.