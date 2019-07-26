В трех секторах Кишинева сегодня не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ в пятницу, 26 июля, обесточенными окажутся жильцы домов по адресам.

Буюканы:

Каля Ешилор, 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэрашь, 78, Друмул Кручий, 123, 123A, Цэрыний, 107, 107/2, 128A, 99, 95 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

Колумна, 135-143, 151-161, 140-154, Митрополит Дософтей, 128-134, Митрополит Петру Мовилэ, 39-41, 9001, Сфатул Цэрий, 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00; Хынчештское шоссе, 44, Митрополит Гурие Гросу, 16, Валя Дическу, 53-91, 64-140 – с 09:15 до 18:00. 31 августа, 60, 63, Армянская, 30, 30/3, Букурешть, 34, 34B, 36, 36A, B, 36/1, 38, 43, 45, 45A, 45A, 47, 51, Болгарская, 31A, В. Александри, 97 – с 09:00 до 17:00 (на 4 часа). Армянская, 47 – с 10:00 до 14:00.

Рышкановка:

Астроном Н. Донич, 1-15, 27, 4-60, Гр. Выртосу, 2-18, 1-3, 21, Ипотешть, 43, Студенцилор, 3-6, Т. Панфиле, 7, 27, Валя Албэ, 13, 18, Волунтар Филип Лупашку, 22, 60, Замолксе, 3-29, 4-22 – с 09:10 до 17:00.