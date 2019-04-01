В трех секторах Кишинева сегодня не будет электричества

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в столице.

Ботаника:

Милано, 10, Мунчешть, 615/1, 615A, 621, 623, 793/2, Ревака, 9001, 9002 – с 09:30 до 17:00.

Центр:

Михай Когэлничану, 58, 58/3A, 60 – с 09:30 до 17:00;

Михаил Ломоносов, 26, Гренобле, 111A – с 09:10 до 18:00.

Рышкановка:

Московский проспект, 6 – с 13:00 до 17:00;

Московский проспект, 14/1 – с 09.00 до 13.00;

Мирон Костин, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/3A, 11/9,Московский проспект, 13/1A, 13/5 – с 11:30 до 18:00.