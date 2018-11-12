В трех секторах Кишинева сегодня не будет электричества

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Дачия, 30/1, Куза-Водэ, 16/4 – с 13:00 – 17:00.

Траян, 7/1 – с 09:00 – 13:00.

Четатя Албэ, 2-20, 11-15, Диминеций, 28, 37, 41, 51A, 51B, 51V, Люба Думитриу, 12, 35/1 – с 09:30 до 18:00.

Буюканы:

Алба-Юлия, 160-184, 9999, А. Ксенопол, 21-31, 22, Он. Гибу, 4, 7/1, Сучава, 139, Сучевица, 9999 – с 09:10 до 17:00.

Г. Кодряну, 1-11, 2-12, Корнулуй, 23, 24-28, Друмул Таберей, 7-39, Дурлешть, 11, Тоамней, 1-7, В. Лупу, 61-73, Вовинцень, 1-9, 4-14 – с 09:20 до 18:00.

Рышкановка:

8 марта, 74-142, Конструкторилор, 76-102, 149-193 – с 09:10 – 17:00.