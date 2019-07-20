В трагическом ДТП в Румынии погибла пара из Молдовы

В трагическом ДТП в Румынии погибла пара из Молдовы

Двое граждан Молдовы погибли в результате аварии, произошедшей сегодня утром в румынском жудеце Вылча. Автомобиль, в котором они находились, столкнулась с грузовиком.

Как сообщают местные СМИ, водитель уснул за рулём, выехал на встречную полосу, затем столкнулся с грузовиком, который впоследствии перевернулся. Четырёхлетний ребёнок погибшей пары был доставлен в больницу в состоянии шока, передаёт publika.md.

Известно, что погибшие молдаване, 30-летний мужчина и 23-летняя женщина, ехали из Германии в Болгарию. Обстоятельства инцидента выясняются.

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