В Томае в результате ДТП микроавтобус врезался в опору ЛЭП: часть села обесточена (ФОТО)

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в гагаузском селе Томай. Там столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Инцидент произошел этим утром по улице Ленина. По данным новостного портала gagauzinfo.md, водитель легкового автомобиля при совершении дорожного маневра проявил невнимательность и столкнулся с микроавтобусом марки Mercedes. Грузопассажирский микроавтобус в результате съехал с дороги и врезался в опору линий электропередач.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Однако, по словам примара села Томай Федора Топчу, из-за оборванных проводов были обесточены дома около 15% жителей села, а также местный детский сад.

В настоящее время специалисты устраняют последствия ДТП.