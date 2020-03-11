В Тома Чорбэ ночью поступила женщина с тремя детьми. Они были на шопинге в Вероне

0

Этой ночью в больницу имени Тома Чорбэ поступила женщина с тремя детьми. В разгар коронавируса в Италии семья была на шопинге в Вероне.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил премьер Ион Кику. По его словам, у одного из детей уже несколько лет проблемы с сердцем. У пациентов взяты анализы на наличие коронавируса, их результаты будут известны сегодня.

– Призываю людей полностью осознать, что есть угроза их жизни и здоровью. Пусть подумают хотя бы о детях, если собственное состояние их не интересует, – отметил он.

Более подробную информацию по этому поводу на брифинге в 9.00 представит министр здравоохранения.