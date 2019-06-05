В Тольятти молдаванин и двое цыган похитили колясочника и заставили заниматься попрошайничеством

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По версии следствия, 21 ноября 2018 года в Тольятти трое подозреваемых похитили у подъезда дома мужчину-колясочника, посадили в машину и увезли из города. Потерпевшего заставляли заниматься попрошайничеством и отдавать заработанные деньги злоумышленникам.

Как пишет penzavzglyad.ru, в настоящее время подозреваемые задержаны. Пострадавшего удалось найти и вернуть в Тольятти, после того как его девушка обратилась с заявлением в полицию.

Злоумышленниками оказались двое цыган 33 и 37 лет, один из которых ранее был судим за кражу, а второй – за убийство. Третьим фигурантом дела стал 48-летний молдаванин, проживающий в Самаре.

Все трое частично признали свою вину и в настоящее время находятся под арестом, пишет источник. Согласно закону, им грозит до 5 лет лишения свободы.