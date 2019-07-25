В Тогатино, Колонице и Максимовке возможны перебои с водой

В Тогатино, Колонице и Максимовке возможны перебои с водой

Проживающие в населённых пунктах Тогатино, Колоница и Максимовка потребители могут остаться без водопроводной воды в пятницу, 26 июля. Водоснабжение может быть прервано с 09.00 до 17.00.

Как пишет ipn.md, в связи с проведением запланированных работ возможно отключение электроэнергии, что может привести к отключению водоснабжения в этих трёх населённых пунктах.

По окончании работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено по запланированным параметрам. Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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