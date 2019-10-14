В тюрьме Липкан заключённый поджёг крышу

В тюрьме Липкан заключённый поджёг крышу

Крыша одного из блоков в исправительном учреждении в Липканах загорелась в субботу вечером.

Как выяснилось, 30-летний заключённый, не согласный с вынесенным ему приговором, в знак протеста поджёг пристройку. В результате пламя распространилось на крышу блока тюрьмы, пишет deschide.md.

Огонь успел уничтожить часть крыши. В отношении поджигателя были применены дисциплинарные меры. Ему также предстоит возместить материальный ущерб.

В результате случившегося никто из людей не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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